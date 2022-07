Con l’Orchestra le più belle colonne sonore di Hollywood

“Ogni compositore, pittore o scultore vi dirà che l’ispirazione arriva più spesso all’ottava ora di lavoro, piuttosto che come un fulmine di punto in bianco. Dobbiamo liberarci dalle nostre vanità, dai nostri preconcetti, e fare il lavoro nel tempo previsto”. Le parole di John Williams, cinquantadue volte candidato ai premi Oscar e per ben cinque volte vincitore, sono fra quelle che meglio descrivono il lavoro di compositore di musica per film. Considerati non di rado come artisti di seconda fascia dalle “alte sfere” della musica colta, in realtà meglio di chiunque altro incarnano la figura del musicista artigiano che nel corso dei secoli ha consegnato alla storia della musica autentici ed immortali capolavori.

Tali sono, è indubbio, le composizioni di John Williams (autore delle colonne sonore di Star Wars ed Harry Potter, solo per fare due nomi), Hans Zimmer (Pirati dei Caraibi), Howard Shore (Il Signore degli anelli) e di altri autori che l’Orchestra Città di Vigevano omaggerà nel concerto Hollywood in Vigevano previsto venerdì 8 luglio alle ore 21.00 presso la Cavallerizza del Castello di Vigevano nell’ambito della rassegna “Vigevano Estate”.



«Questo concerto - spiega Manuel Signorelli, autore delle orchestrazioni - è uno dei progetti nati durante il primo lock down e che finalmente può vedere la luce. I concerti per musiche da film in Italia sono spesso e volentieri un tributo al genio di Morricone ed è giusto che sia così. A noi interessava fare qualcosa di più, concederci il “lusso” di suonare opere che richiedono orchestre di più di ottanta elementi. Da qui l’idea di mettersi al lavoro e orchestrare le musiche dei più grandi compositori di Hollywood adattandole all’organico della nostra Orchestra».

Oltre a Williams, Zimmer e Shore, l’Orchestra - diretta come di consueto dal m° Andrea Raffanini - ha in programma un tributo a Marvin Hamlisch e Harry Mancini - altri due “pezzi da novanta” del panorama musicale hollywoodiano -, una incursione nel musical con Grease e Mamma mia, un omaggio al mondo Disney con Frozen.

Manuel Signorelli, autore delle orchestrazioni

A completare l’atmosfera della serata verranno proiettati, durante l’esecuzione delle musiche, alcuni spezzoni dai film da cui sono tratte le colonne sonore. La selezione e il montaggio sono opera regista Fabio Buonocore.

Prevendite online sul sito www.orchestracittadivigevano.com. Posto unico 10€.