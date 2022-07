Tributo a Ella Fitzgerald e Joe Pass

Con il concerto della formazione di giovani talenti diretti da Gabriele Comeglio e la presenza dei solisti Sandro Gibellini (chitarra) e Caterina Comeglio (voce) lunedì 11 luglio si concluderà la sesta edizione di “A Vigevano Jazz”, la manifestazione organizzata dal Comune di Vigevano e dall’associazione culturale Jazz Company con il patrocinio della Regione Lombardia e il sostegno di Banca Generali.

Per il terzo e ultimo appuntamento della rassegna nel Cortile del Castello (doppio set alle 21.15 e alle 22.30, ingresso libero con prenotazione sul sito vigevanoestate.it), inserita all’interno del cartellone di eventi “Vigevano Estate” e curata dal direttore artistico Gabriele Comeglio, si esibirà l’Insubria Big Band, formazione che raccoglie i migliori talenti della regione insubrica (Piemonte Orientale, Lombardia Occidentale e Canton Ticino). Diretti da Gabriele Comeglio, questi giovani musicisti si cimenteranno con un repertorio incentrato, per lo più, sulla collaborazione tra la cantante Ella Fitzgerald e il chitarrista di origine italiana Joe Pass, che fruttò ai due artisti il Grammy Award nel 1976 con il disco “Fitzgerald and Pass... Again” (best jazz vocal album).

Sul palco, a far rivivere la magia di quell’incisione, ci saranno anche la vocalist Caterina Comeglio e Sandro Gibellini, uno dei migliori chitarristi italiani, solista di livello internazionale.

Sandro Gibellini