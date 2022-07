Musica dal vivo, mercato agricolo e risottata in piazza

Due giorni di festa a Gambolò per celebrare il tipico legume. Sabato sera la Pro Loco, in collaborazione con il Comune, propone una serata musicale con Marco di Radio Z e Morgana, dalle ore 21 in piazza. Gli eventi dell’estate gambolese continueranno per tutto luglio e agosto, con balli in piazza il giovedì sera e con “anguriata” in piazza Bellazzi il venerdì.

Domenica mattina, dalle 8,30 in piazza Cavour, i produttori allestiranno un mercato con le eccellenze agricole del territorio, e si potranno acquistare i borlotti freschi.A mezzogiorno i gambolesi potranno gustare i tipici borlotti, che saranno l’ingrediente protagonista della “risottata” offerta dai volontari della Pro Loco. L'appuntamento è in piazza Cavour con consumazione sia in loco, sia con la modalità asporto.