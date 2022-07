Sabato sera “Abba show”

“The First Italian Show” è il nome della Tribute Band dedicata agli Abba, il gruppo musicale pop svedese che ha venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo. A Garlasco si esibiranno sabato sera, dalle ore 21, in piazza Repubblica. In questi anni la band tributo si è esibita in importanti locali, sia in Italia sia all’estero – dall’Alcatraz di Milano alla Capannina di Forte dei Marmi –, partecipando anche a diverse trasmissioni televisive e a grandi eventi internazionali come il Carnevale di Venezia o la Notte delle Stelle in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2011.





Il video dal canale YouTube della tribute band dedicata agli Abba