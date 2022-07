Tanti sono i “misteri” che costellano la vita di Ludovico il Moro. Anche la data della sua nascita è ancora controversa: gli studiosi affermano che si possa collocare tra il 27 luglio e il 3 agosto 1452.

Il Comune di Vigevano e il Comitato Promotore per le Celebrazioni di Ludovico il Moro, per ricordare questa ricorrenza e per consentire la più larga partecipazione di cittadini e visitatori prima dell’inizio delle ferie d’agosto, hanno scelto il penultimo sabato di luglio per organizzare una grande festa in città. Questa data diventerà un appuntamento ricorrente di intrattenimento e divertimento per grandi e piccoli.

Quest’anno il 23 luglio si terrà la prima edizione de “VIVA IL DUCA – La magica notte di Ludovico il Moro” con tante sorprese e spettacoli gratuiti organizzati dal Comune di Vigevano e Urban Gravity Academy & Ambra Orfei Circus School con la collaborazione di ReteCultura e il Distretto del Commercio “La Dimora Sforzesca” e con il patrocinio della Camera di Commercio di Pavia.

PROGRAMMA:

- ore 18:30 INAUGURAZIONE con BRINDISI AL DUCA, chi lo desidera potrà ritrovarsi intorno alla

STATUA VIVENTE nella Prima Scuderia del Castello Sforzesc

- ore 18:30 ANIMAZIONE ITINERANTE nel Castello Sforzesco e nelle vie del centro

- ore 18:30 GLI ARCERI DEL DUCA postazione gratuita di tiro con l'arco in legno nel cortile del Castello

Sforzesco

- ore 18:30 IL TESORO DI LUDOVICO IL MORO, giochi da tavolo in legno e di ruolo per grandi e bambini nelle Scuderie del Castello Sforzesco

- ore 19:00, 19:30, 20:00 EVOLUZIONI ACROBATICHE E GIOCOLERIA nella Strada coperta superiore

- ore 19:00 - 21:00 INAUGURAZIONE TUNNEL DEL TEMPO, una magica porta “spazio temporale”

che ci proietterà nel 1452 collocata nella Strada coperta inferiore

- ore 22:00 LA MAGICA NOTTE DI LUDOVICO IL MORO Spettacolo, Area Palco FALCONIERA DEL

CASTELLO (in caso di mal tempo verrà spostato nella Cavallerizza del Castello)

Per l’occasione i Musei civici del Castello (Leonardiana, Museo della Calzatura, Pinacoteca) resteranno

aperti fino alle ore 23:00 con ingresso gratuito.