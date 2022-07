L’ultima Comedy Special, quando si ride con irriverenza

Sarà sabato 16 luglio alle 21 presso il castello di Vigevano, con le medesime premesse. «Sconsigliato a un pubblico con meno di 16 anni di età». Questo perché la satira è spesso sconveniente, ed è maledettamente divertente per questo. Mario Raz, comico vigevanese, farà gli onori di casa. Con lui altri ospiti fissi già apparsi nelle scorse due date tra giugno e luglio, in cui è stato sempre fatto il tutto esaurito. Si tratta di Francesco Mileto (stile dissacrante, «artista della parola») e di Carmine Del Grosso, anche «autore e speaker radiofonico, restando umile». Fanno ridere, eccome se fanno ridere.

Poi ci sono i volti nuovi. Originario di Milano, Giorgio Magri è il primo e unico rappresentante della insult comedy in Italia, un genere che vede nei giganti Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri. Battute politicamente scorrette e black humour spietato, ma per dirlo con parole sue: «Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso». Fa parte del collettivo Melamarcia, ha partecipato alla seconda stagione di Natural Born Comedians, alla quarta e sesta di Standup Comedy, entrambi programmi di Comedy Central (canale 128 Sky). Dicono di lui: «è l’unico comico in grado di spogliare i propri insulti dall’astio e dal giudizio» (Francesco Menichella GQ Italia). Oppure: «è il più scorretto tra gli stand-up comedian» (Rosanna Scardi, Corriere Della Sera). «Baffetti da sparviero e aggressività oltre il limite, comprese tonnellate di parolacce» (Luigi Bolognini, La Repubblica, Milano).



Non solo: c’è Sandro Cappai, uno degli autori di Lercio. Si tratta della pagina web satirica più divertente d’Italia, che inventa notizie palesemente false ma dal tono grottesco. Insomma, nessuno si stupirebbe se fossero vere. Cagliaritano, classe 1993, Cappai è uno stand-up comedian e un autore comico. È il co-fondatore del progetto Stand-up Comedy Sardegna. Dal 2021 è su Prime Video e su Raiplay con il suo special registrato allo Zelig di Milano. Ha condotto il podcast “I Pugedos” con Valeria Pusceddu, e attualmente conduce il podcast “Tazza di Caffè” insieme a Giordano Folla.



L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti vanno prenotati obbligatoriamente su vigevanoestate.it