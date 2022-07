Tripas in piasa: questa sera la terza puntata estiva

Terza e ultima puntata estiva del “Tripas in piasa” a Mortara. Dopo maggio e giugno arriva l’appuntamento di luglio con la notte bianca in cartellone per questa sera, venerdì 15 luglio. Poi ci sarà la sessione semiautunnale nel venerdì e nel sabato dell’Oca (23 e 24 settembre) che potrebbe – a sorpresa, in fase di studio – cominciare addirittura nel weekend precedente.

Questa sera isola pedonale in quasi tutto il centro storico, esclusa piazza Silvabella, con negozi aperti e un occhio di riguardo a promozioni speciali legate ai saldi, con postazioni musicali, società sportive locali che si esibiscono e si promozionano, bar in strada e molte possibilità di ristorazione realizzate da numerosi e golosi punti di street food a partire dalla stazione lungo tutto i corsi Garibaldi e Cavour.

Concerto di una cover band ispirata ai Queen in piazza Monsignor Dughera. Ancora dubbiosa la gestione delle vie Roma e Josti che avendo perso un sacco di esercizi commerciali potrebbero risultare un attimino penalizzate.