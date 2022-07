Cilavegna, musica classica alla chiesa del Carmine

Per gli appassionati di musica classica l’appuntamento da non perdere è sabato sera, alle ore 21, all’interno della chiesa del Carmine di Cilavegna, che ospiterà il “Concerto per la festività” dei solisti dell’orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi” (nella foto, una esibizione dell’orchestra). L’evento, ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune.

Verranno eseguiti brani di Johann Pachelbel, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi. «L’orchestra da camera italiana “Antonio Vivaldi”, fondata nell’anno 2010 dal maestro Roberto Allegro, è formata da musicisti provenienti da varie e importanti esperienze artistiche in Italia e all’estero, con particolare riferimento al settore della prassi esecutiva barocca anche con strumenti d’epoca – spiegano dall’associazione “Antonio Vivaldi” di Mortara – L’orchestra, diretta fino dalla sua fondazione dal maestro Roberto Allegro, è balzata da subito all’attenzione della critica musicale soprattutto per le raffinate e accurate esecuzioni del repertorio barocco italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca veneziana e napoletana. Si è esibita in importanti sale da concerto e per prestigiose istituzioni musicali, sia in Italia che all’estero».