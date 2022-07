Kalabrugovic, Mr. Ax e Aldo Nicolini: i posti sono già andati a ruba

Sarà veramente difficile trovare posto: questo perché Mister Ax, Aldo Nicolini e soprattutto Giancarlo Kalabrugovic “tirano”, e tirano parecchio. La terza e ultima data del Vigevano Cabaret che fa parte della rassegna Vigevano estate organizzata dal Comune, è prevista per mercoledì 20 luglio. A poco meno di una settimana dallo spettacolo, che inizia alle 21 nel cortile del Castello di Vigevano, gli organizzatori sono chiari. «Sedie esaurite: per gli interessati, verrà creata una lista d’attesa in caso di disdetta».

Mister Ax è il sosia del cantante J-Ax. All’anagrafe è Michele Pino, cantante e cabarettista. La somiglianza impressionante con l’ex Articolo 31 è diventato sia un tributo sia una parodia.





Aldo Nicolini è il formidabile mago del programma televisivo Italia’s Got Talent. Oltre all’aspetto vagamente simile a quello di Harry Potter (da qui il personaggio Zio Potter), vanta un primato davvero speciale: con il trucco della “testa che cade”,

è riuscito a “sconcertare” Maria De Filippi, costretta in più occasioni a voltarsi di fronte alla sua esibizione.

Infine c’è Kalabrugovic, il protagonista. Nome: Giancarlo Calabretta, origini calabresi, cresciuto a Bollate, classe 1966. Interpreta tra gli altri il personaggio di Pino dei Palazzi, che si definisce un «filosofo metropolitano » e un «balordo delle case popolari». Si tratta senza dubbio di uno dei cabarettisti italiani più affermati.

Per sperare di trovare un posto a sedere non si può fare altro che scrivere agli organizzatori, al numero 340.3875056. L’ingresso è gratuito, come per gran parte degli appuntamenti della rassegna estiva vigevanese.