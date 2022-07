Festa di Sant’Anna, gli eventi a Dorno e Cilavegna

Due paesi in festa per Sant’Anna. A Dorno, da venerdì 22 a martedì 26, è in programma la tradizionale sagra, che coinvolgerà le principali associazioni con un ricco programma di eventi. Si parte domani (venerdì) con il torneo di beach volley al campo sportivo dalle 19,30. Sabato sera appuntamento alle ore 20 al bar Badalò in piazza Dante con salamelle, patatine e birra alla spina; alle 21 apre il banco di beneficenza alla chiesa di San Rocco, e alle 21,30 lo spettacolo “The Cadillac Swingers” sempre in piazza Dante. Domenica esposizione di auto d’epoca in via Cairoli dalle 9, e alle 11 messa nella chiesa di S. Maria Maggiore. La sagra entra nel vivo alle 19,30 in piazza Bonacossa con la 18esima edizione della “Festa della pizza”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco (prenotazione obbligatoria: 333-6860308, Whatsapp 347-7972227). Alle 21,30 esibizione della tribute band di Vasco Rossi “Asilo”. Lunedì sera si cena in piazza Dante e si balla con la musica della “Romanet Band”. Si chiude in bellezza martedì sera, con la grigliata in piazza Bonacossa (prenotazione consigliata) e con il concerto della Italiana Band. Durante tutte le serate della sagra sarà possibile divertirsi al Luna Park allestito in piazza Aldo Moro.



A Cilavegna i festeggiamenti – organizzati dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco – inizieranno sabato con la solenne precessione alle ore 21 dalla chiesa parrocchiale al santuario. Domenica appuntamento sia a pranzo sia a cena con salamelle, hamburger, orecchie d’elefante, wurstel, patatine fritte, salame sotto grasso, melone e anguria. Martedì sono previste tre celebrazioni eucaristiche (alle 8, alle 10 e alle 21; alle 16,30 benedizione dei bambini). Dalle 19 le cucine riaprono per cena e, alle 23, andrà in scena il tradizionale spettacolo pirotecnico.