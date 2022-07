Pussy Riot stravolgerà il TAM

L'innovativo collettivo artistico di protesta femminista Pussy Riot arriva al TAM per un'unica data italiana.



Note in tutto il mondo per essere state incarcerate in seguito alle proteste anti-Putin e anti-Chiesa Russa Ortodossa, Pussy Riot arriva a Milano con il suo canto di protesta per scuotere le menti e attivare le coscienze.



Oltre la musica, il teatro, la video art, preparati per uno show che è un concentrato di energia dirompente, un inno ai valori per i quali è coraggioso battersi oggi: la fluidità di genere, l'inclusività, il matriarcato, l'amore e l'anti-autoritarismo.

Biglietti partire da 23 euro.