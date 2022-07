Calamaro protagonista per tre giorni a Cilavegna

In questo ultimo fine settimana di luglio sta per tornare uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate lomellina. Stiamo parlando della “Festa del calamaro” che verrà organizzata al parco Togliatti di Cilavegna. Qui è in programma una tre giorni dedicata al mollusco forse più versatile in cucina. Oltre agli ottimi fritti, i calamari sono perfetti anche cotti in umido o al forno, o come protagonisti di primi piatti, sia a base di pasta sia di riso.

Durante la sagra non mancheranno in menu calamarata, spadellata, ciuffetti, saltimbocca, acciughe in saor, il tutto accompagnato dalle immancabili patatine fritte. Per chiudere, verranno proposte ai partecipanti anche diversi dolci, comprese delle gustose crostate.

La cucina resterà aperta per tre giorni: si inizia venerdì a cena, con primo turno di servizio alle ore 19,20 e secondo alle 21. Sabato sera si replica negli stessi orari, mentre domenica si cucina a pranzo, da mezzogiorno.

La prenotazione è vivamente consigliata. Per informazioni e per aggiudicarsi un tavolo, è possibile telefonare a uno dei seguenti numeri: 347-5521725, 328-4467034, 335-8027352.