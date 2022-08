Panissa, porchetta e musica per "Al dì dla festa"

Una serata, quella di mercoledì 10 agosto, dedicata al buon cibo e alla musica. L'evento, "Al dì dla festa", è organizzato dalla Pro Loco di Confienza sotto al nuovo tendone (adatto anche in caso di pioggia) del campo sportivo di via Giacomino. Per cena, dalle 19,30 sarà possibile gustare panissa – risotto tipico della gastronomina lomellina, vercellese e novarese – e porchetta, oltre a molte altre specialità. Sarà presente l'orchestra "Free Music", con un repertorio di musica italiana. Sono inoltre in calendario uno spettacolo pirotecnico e uno di burlesque.