Ritorna la fiera d'agosto: sarà lunedì 8

Circa 200 ambulanti per un appuntamento attesissimo e soprattutto classico: la fiera di agosto, che scandisce da sempre il secondo lunedì del mese. Quindi quest’anno sarà l’8 agosto, dalle 7 alle 19 circa, presso il parcheggio di piazza Calzolaio d’Italia, dove abitualmente si tiene a cadenza bisettimanale il mercato cittadino. Quest’ultimo non subirà variazioni e sarà sabato 6 fino al pomeriggio e mercoledì 10 agosto, solo al mattino, come sempre.

La fiera d’estate, attesissima da chi resta in città per girare tra le bancarelle (sperando che il caldo non ruggisca troppo) e fare compere di ogni tipo, ritorna dopo due anni di pausa. Nel 2020 il Covid faceva troppa paura. L’anno dopo la fiera sembrava di nuovo possibile, ma il Comune decise di sospendere tutto all’ultimo. Il problema era il green pass, o meglio l’applicazione della normativa per il controllo del certificato vaccinale, diventato obbligatorio qualche giorno prima delle bancarelle 2021 (previste per il 9 agosto). Non si poteva «considerare la fiera come un mercato straordinario», e i tempi erano troppo stretti per agire in tal senso. Non era colpa del Comune, ma gli esercenti non l’avevano presa bene. Adesso, nalmente, possono tornare.