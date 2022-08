“I colori dell’Universo - l’astrofotografia alla scoperta delle meraviglie del Cosmo”

Da oggi pomeriggio (sabato 6 agosto, inaugurazione alle ore 17), sarà possibile visitare per tutto il mese la mostra “I colori dell’Universo” al Museo d’Arte Contemporanea “Giuseppe e Titina Dal Verme”, organizzata dalla Fondazione Luciana Matalon, in collaborazione con Passione Astronomia, e curata da Nello Taietti.

«La mostra, ospitata nelle sale del museo fino al 28 agosto, presenta 40 scatti che indagano i colori e le sfumature del cielo stellato attraverso le lenti di tre astrofotografi – spiegano i curatori – Tra scienza, miti e leggende si estende la storia del nostro Universo, custode col suo criptico alfabeto dell’origine di tutte le cose, compresa la vita. Questo l’avevano già capito gli antichi. L’uomo moderno invece, nella drammaticità dei nostri tempi, ha scelto di cancellare ogni traccia del legame con il cielo stellato, inquinandolo. All’interno della mostra “I colori dell’universo” i tre fotografi raccontano la vastità dello spazio sotto angolature differenti. Le foto realizzate da Daniele Gasparri nel deserto di Atacama, uno dei pochi luoghi rimasti ad avere uno dei livelli più bassi di inquinamento luminoso, indagano lo spazio profondo; Stefano Maraggi, astrofisico paesaggista, si interessa del rapporto tra il paesaggio terreste e il cielo stellato. Infine, Marco Bastoni cattura nelle sue fotografie la magnificenza delle eclissi e delle aurore. I tre fotografi, grazie alle loro diverse peculiarità, ci mostreranno quanta bellezza si raccoglie nel cielo notturno e con Tommaso Nicolò capiremo, invece, a cosa abbiamo deciso di rinunciare e a cosa invece, l’universo sceglie di nascondere ai nostri occhi mortali».

I FOTOGRAFI

Daniele Gasparri è un astrofisico, astrofotografo e autore di più di 35 libri di astronomia. Vive attualmente nel deserto di Atacama, in Cile, sotto il cielo notturno più scuro e trasparente del mondo. Ama viaggiare per il mondo alla ricerca dei cieli più scuri e dei fenomeni più straordinari dell’Universo.

Marco Bastoni è astrofilo e divulgatore scientifico. Cacciatore di eclissi di Sole in giro per il mondo (e autore di un libro sull’argomento) e tour leader di viaggi a carattere astronomico, per far ammirare al pubblico le aurore boreali, le eclissi e tutte le meraviglie dell’Universo. Collabora con le scuole per progetti scientifici “al bordo dello spazio” (progetto SHAPE).

Stefano Maraggi, è dottore in ingegneria e grande appassionato di fotografia, sport e motori. Nasce come fotografo paesaggista, ma sempre più attratto dall’astrofotografia. Storicamente innamorato di natura, scienza e di tutto quanto sia meraviglioso e anche tecnologico.