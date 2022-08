Pizza, salamelle, ravioli, musica e birra: tre giorni di festa a San Biagio

L'associazione Amici per San Biagio Aps organizza, in collaborazione con il Comune, tre giorni di eventi al campo sportivo della frazione, dove non mancheranno buon cibo e musica. Si parte venerdì sera, alle ore 20, con salamelle e birra. Sabato, dalle 19,30, è in programma una "grande pizzata", con musica, mentre domenica la cucina sarà aperta a pranzo con una immancabile raviolata (cucina aperta dalle 12,30).

Chi fosse interessato a partecipare, la prenotazione è obbligatoria al numero: 347-2356564.