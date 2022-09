“Fine notti d’estate”, doppio evento a Cilavegna

Un venerdì e un sabato sera di musica e golosità a Cilavegna, a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune, con il doppio evento “Fine notti d’estate”. Domani, in piazza Liberazione, è in programma una cena dalle ore 20, con protagonista la celebre orecchia di elefante, cotoletta sottile, chiamata anche cotoletta viennese, che viene fritta. In menu non mancheranno le classiche salamelle alla griglia insieme ad altre specialità. Alle 21,30, sempre in piazza, si esibirà la band “Effetto Rock”. Sabato sera si replica con la stessa formula e un concerto tributo ai Nomadi con la band Controvento. Per prenotare i tavoli per cena, telefonare ai numeri: 340-3607133, 334-5700663.