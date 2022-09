L’anatra servita anche in porchetta

Non ci si fa mancare niente: la grande tensostruttura di Ceretto di piazza Ragazzi del ’99, che contiene molte più persone rispetto a tutti gli abitanti del paese, propone ben cinque tra cantanti e orchestre (in tre serate) e soprattutto i capisaldi di un menù che piace a tutti. La sagra dell’anatra, edizione numero 44, è organizzata dal comitato folkloristico Tuttinsieme come fiore all’occhiello degli eventi dell’anno, ora che finalmente si può tornare a vivere.

Tre serate, quelle del 2, 3 e 4 settembre dalle 19,30 alle 23 coi capisaldi di un menù che, giustamente, punta su piatti collaudati e amati da tutti. La grande novità degli ultimi anni era la porchetta d’anatra fatta in casa, confermatissima. Poi l’insalata di carne cruda, la panissa in grado di combattere e vincere nelle gare contro i maestri piemontesi, la coscia d’anatra e sempre il ragù a base di carne di pennuto, oltre a formaggi del territorio come il gorgonzola o al salame sotto grasso.

Una macchina perfetta che torna a funzionare e, dato il tendone coperto, non teme maltempo. Si esibiranno il 2 l’orchestra Bagutti, il 3 il Luca Panama Group e il gruppo Zeta, il 4 le orchestre di Francesca Mazzuccato e Matteo Tarantino.