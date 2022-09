Lumaca e riso, sagra unica

La lumaca e il riso. Un tempo erano due eventi separati, ora si riuniscono per un grande evento organizzato dalla Pro Loco di Valle. Piatti antichi e suggestivi solo alla lettura (nonché al palato) come il risotto ai fagioli dell’occhio o proprio con le lumache, e ancora i tajarin al pesto (di lumache…) e ancora le chiocciole in umido, o il cinghiale. Sapori rustici, di campagna, da riscoprire o assaggiare per la prima volta.

Tutto sarà presso l’area feste di via Papa Giovanni XXIII, una delle più belle e grandi della zona, nella serata di sabato 3 settembre, dalle 19,30, e a pranzo domenica 4, dalle 12,30. Contestualmente, domenica 4 in strada Castello dalle ore 16 gli incontri culturali presentati da Gianluca Chiesa del consiglio della biblioteca del paese parleranno del castello di Valle e dei personaggi (sono tanti) che negli anni sono passati da lì. Fabrizio Guala proporrà inoltre le “Musiche del ‘400 e intermezzi letterari coevi”, accompagnato al leggio da Gianpiero Fusani. Sia questi appuntamenti sia la sagra stessa sono garantiti anche in caso di maltempo.