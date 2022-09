Musica, karaoke e pesci tropicali: un sabato sera al lago River Monsters

Musica dal vivo, karaoke e balli di gruppo. Sono gli ingredienti della serata organizzata al lago River Monsters di Gambolò sabato, dalle ore 19,30. Sarà possibile usifruire del servizio bar, e verranno preparati panini con salamelle peperoni, cipolle e salse (prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti al numero 333-2243858).

L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà all'aperto in via Mazzini 97.

Il lago River Monsters è una realtà aperta due anni fa, dove gli appassionati di pesca sportiva possono cimentarsi con la cattura di pesci tropicali di grandi dimensioni e rarità d’acqua dolce. L’area ha una superficie di circa 4mila metri quadri, rive dolci, alcune zone sono invece ripide; presenta anse, buche profonde, ninfee, rami e alberelli caduti. Quello di Gambolò è stato il primo lago di pesca sportiva di specie tropicali non solo in Italia, ma anche in Europa.