Con Shade torna la musica in Castello

Martedì 6 settembre, al Castello Sforzesco di Vigevano, il primo dei concerti della stagione estiva sarà quello del rapper Shade autore di autentici tormentoni (tra i tanti “Bene ma non benissimo”, “Senza farlo apposta” feat Federica Carta).

Nato a Torino nel 1987 da padre tarantino e madre foggiana, a sedici anni si fa conoscere nella scena hip hop italiana partecipando a diverse competizioni e vincendo per due volte la selezione piemontese del Tecniche Perfette, arrivando inoltre al death match di 2theBeat nel 2005.

Nel 2011 si aggiudica la prima tappa dello Zelig Urban Talent, comparendo in seguito a Zelig LAB cabaret. Due anni più tardi partecipa e vince al programma televisivo MTV Spit condotto da Marracash, aggiudicandosi il titolo in finale contro Nitro. Nello stesso anno ha inoltre prestato la voce a un personaggio di South Park, ma è solo una delle tante collaborazioni come doppiatore, famosi anche i doppiaggi su piattaforme come Amazon Prime, Netflix e Yamato.

Nel 2015, sotto contratto con l'etichetta discografica Warner Music Italy, pubblica il primo album in studio Mirabilansia, scegliendo di rendere quest'ultimo fin da subito disponibile per il download gratuito. Nel 2016 è stata la volta del secondo album Clownstrofobia, dove si alternano brani che caratterizzano il suo personaggio a brani più profondi ed introversi, come Patch Adams, che più volte ha definito uno dei suoi brani più importanti. Nello stesso anno ha preso parte al film Zeta - Una storia Hip-Hop, interpretando se stesso.



Nell'estate 2017 partecipa al Summer Festival con il brano Bene ma non benissimo, che raggiunge il notevole traguardo di 22 milioni di visualizzazioni in pochi mesi su YouTube, oltre a raggiungere la finale; nell'ottobre dello stesso anno il brano viene certificato disco di platino dalla FIMI e doppio disco di platino nel gennaio 2018.Durante una diretta presso l'emittente radiofonica Radio 105, dedica una versione modificata del brano al calciatore Leonardo Bonucci.

Il 17 novembre 2017 viene distribuito il singolo Irraggiungibile, cantato in duetto con la cantante Federica Carta, successivamente certificato triplo disco di platino dalla FIMI. Verso la fine dell'anno collabora con Benji & Fede alla realizzazione del brano On Demand, pubblicato come singolo l'anno seguente.

Nel giugno 2018 esce il singolo Amore a prima insta, che ha ottenuto un disco d’oro e ha anticipato il terzo album Truman, pubblicato il 16 novembre dello stesso anno insieme al secondo singolo Figurati noi, quest'ultimo in collaborazione con Emma Muscat. Da settembre 2018 conduce su Rai Gulp il programma musicale GulpMusic.

Nel 2019 ha partecipato al 69º Festival di Sanremo in coppia con Federica Carta con il brano Senza farlo apposta, classificandosi 18esimi ma ottenendo un grande successo di pubblico che li ha resi la terza canzone più venduta nella settimana del festival.



Mesi dopo, il 18 giugno, viene pubblicato il singolo La hit dell'estate, che ha ottenuto la certificazione di doppio platino. Il 6 agosto dello stesso anno è stato ospite dell'evento Meraviglioso Modugno 2019, tenutosi a Polignano a Mare, durante il quale ha interpretato Nel Blu Dipinto di Blu, realizzando un freestyle inedito sulla canzone.

Il 10 gennaio 2020 pubblica il singolo Allora ciao, certificato disco di platino dalla FIMI. L'11 giugno dello stesso anno annuncia l'uscita del brano Autostop, uscito poi il 16 giugno e certificatosi doppio disco di platino.

Il 1° giugno 2021 è stato reso disponibile il singolo In un'ora, divenuta sigla del programma televisivo Love Island condotto da Giulia De Lellis; il relativo video musicale ha vinto il titolo di miglior videoclip del 2020-21 e la canzone ha ottenuto un disco di platino.

