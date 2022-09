In Castello arriva il pop folk di Davide Van De Sfroos

Il 9 settembre di scena a Estate in Castello ci sarà il cantautore Davide Van De Sfroos autore di ballate pop folk memorabili.

Davide Van De Sfroos, pseudonimo di Davide Enrico Bernasconi, è un cantautore, chitarrista e scrittore italiano. Lo pseudonimo restituisce foneticamente in lingua lombarda l'espressione "vanno di frodo", "vanno di contrabbando".

Davide Bernasconi nasce l'11 maggio 1965 a Monza, dove trascorre i primi quattro anni della sua vita. La sua famiglia si trasferisce poi a Mezzegra sul lago di Como, nell'omonima provincia. Inizia le prime esperienze musicali nei Potage, gruppo di ispirazione punk. Dopo essere stato un solista, incontra il bassista Alessandro "Frode" Giana con il quale forma i De Sfroos, gruppo che comincia elaborando alcuni testi in finto inglese, italiano e lombardo nella sua variante laghée. Questi sfociano nella pubblicazione della musicassetta in studio Ciulandàri! (1992) e di quella dal vivo Viif (1994).

Il 15 marzo 2011 esce il suo sesto album in studio come solista, Yanez, certificato disco d'oro il 17 settembre 2011 dalla classifica FIMI, con più di 30 000 copie vendute.

Il 25 settembre 2020, dopo 25 anni, i De Sfroos tornano per ripubblicare il loro primo album storico Manicomi, rimasterizzato presso gli studi della RSI Radiotelevisione svizzera. L’album contiene 15 brani con le storie dei celebri personaggi come Anna, Lo Sconcio, Zia Luisa, Nonu Aspis e tanti altri. Immagini e storie che offrono ancora oggi importanti spunti di riflessione su delicate tematiche, quali ad esempio il trascorrere del tempo, la guerra, il disagio psichico, la rivalsa dei diversi, la vendetta degli screditati. Il disco è dedicato a Marcu De La Guasta (Marco Pollini), uno degli storici componenti della band venuto a mancare nel 2017. Oggi i De Sfroos sono: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi).

Nell'estate del 2021 i De Sfroos si esibiscono in una tournée serale in varie località della Lombardia. Nel frattempo escono i nuovi singoli Gli Spaesati e Oh Lord, vaarda gio, scritto e cantato in collaborazione di Zucchero Fornaciari e con la partecipazione di Mauro Corona.

Il 17 settembre 2021 Bernasconi pubblica l'album Maader folk, da cui sono estratti gli ultimi tre singoli.

Informazioni utili

I biglietti si trovano sui circuiti Ticketone, Vivaticket, Etes sia online sia nei punti vendita autorizzati. E' possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dello spettacolo dalle ore 19 di fronte all’Infopoint del Castello, presso lo scalone di piazza Ducale.