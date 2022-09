La rana compie cinquant'anni

Cinquant’anni, cifra tonda, per la sagra tanto amata da Mike Bongiorno. Fino alla sua scomparsa, nel 2009, il conduttore più famoso della televisione italiana era sempre qui a inizio settembre, a Sartirana, come socio onorario del comitato organizzatore della sagra dell’anfibio tipico della zona.

Due cene (venerdì 2 e sabato 3 settembre) e un’intera giornata, quella di domenica 4, con la cucina aperta anche a pranzo e con chiusura con la grande serata danzante.

La rana verrà proposta nel menù in gustose varianti, fritta, in umido, passando dal risotto e dalla polenta. Non mancherà il classico menu dedicato ai più restii ad assaggiare le rane, con grigliate miste, salumi e formaggi del territorio.

La festa coinvolgerà tutto il paese con bancarelle, giochi da strada, esposizione dipinti e manufatti artigianali, mercatino eno-gastronomico, hobbistica. L’epicentro sarà presso il giardinetto estivo di via Roma. Organizza l’organizzazione Sagra della Rana, nata apposta per allestire l’evento più importante del calendario di Sartirana. Tutto sarà garantito anche in caso di maltempo, che le previsioni danno come probabile.