Memorial Calogero Anastasi: domenica 11 settembre la seconda edizione

Si terrà domenica 11 settembre il secondo memorial Calogero Anastasi, iniziativa per ricordare il brigadiere in forza al Nucleo comando della Compagnia di Vigevano scomparso il 19 maggio 2020 a 53 anni a causa del Covid. Il torneo di calcio a cinque – promosso da Sara e Daniele Anastasi per ricordare il padre – verrà organizzato al centro sportivo Buscaglia G.S. Superga di Vigevano, con inizio gare alle ore 14.

All’iniziativa parteciperanno le squadre di Vigevano delle associazioni di carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza, polizia locale, polizia penitenziaria, Croce rossa, e dell’associazione I Quadrifogli. Verranno organizzati dei Dj set con intrattenimento per i più piccoli (truccabimbi e clown) a cura dell’associazione Sorrisi con il cuore. L’ingresso è a offerta; il ricavato sarà devoluto a I Quadrifogli.

Qui sotto il video della prima edizione del torneo, che è stato vinto dalla squadra della polizia penitenziaria