Safey Race: il 2 ottobre l'edizione zero

Il prossimo 2 ottobre con partenza ed arrivo nell’area antistante il Palazzetto dello sport di Vigevano, JP Network (Ente di Formazione e Consulente per la sicurezza aziendale) ed ESCAPE TEAM (associazione sportiva vigevanese) - in collaborazione con il Comune di Vigevano ed il patrocinio di AMNIL - organizzano la prima edizione della manifestazione sportiva Safety Race - Corriamo per la sicurezza sul lavoro; si tratta della prima manifestazione podistica dedicata alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro.



PERCHÉ PARTECIPARE

Purtroppo le “morti bianche” sono ancora oggi molto numerose e cosa ancora più triste, spesso la categoria più colpita è quella dei giovani lavoratori. Una corretta prevenzione in tanti casi potrebbe evitare o mitigare gli effetti di un infortunio sul posto di lavoro. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) e ad associazioni benefiche del territorio lomellino.



LE GARE

Safety Race: 10km cronometrata con chip – per i più allenati – partenza ore 9.30

Charity Run: 5km a passo libero – per i neofiti/famiglie – partenza ore 9.45



VILLAGGIO

Parte integrante della manifestazione sarà il “villaggio sicurezza” allestito nel piazzale del Palazzetto, con esibizioni e attività per tutti, stand espositivi e l’area ristoro per i runner.



PREMI

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo della 10 KM.

Sono inoltre previste premiazioni maschili e femminili per categoria.

Classifica dedicata ai gruppi più numerosi e alle squadre aziendali.

Premi a sorteggio per tutti i partecipanti alla 5KM e alla 10KM.



ISCRIZIONI

Punti fisici: JP Network, via Cairoli 43, Vigevano (PV) – Ferramenta Erre Elle, corso Garibaldi 14, Gambolò (PV).

Online sul sito safetyrace.jpsicurezza.it o sul sito ufficiale di ENDU (endu.net)