Silent Bob: un extra rassegna per Estate in Castello

Domenica 11 settembre, un extra rassegna per Estate in Castello, nel senso che il rapper Silent Bob è fuori dagli schemi. Il giovane rapper vive in Lomellina ma ha già sbancato molti locali milanesi (sold out ai Magazzini generali di Milano).

Silent Bob, nome d’arte di Edoardo Fontana, è un rapper italiano nato a Milano nel 1999 e presto spostato a Dorno. Il nome deriva da un personaggio del film Jay and Silent Bob Strike Back (2001), perché silenzioso ma può zittire tutti con la musica, proprio come il Silent Bob del film col suo discorso finale.

Il primo contatto con la musica rap è con Curtain Call: The Hits, raccolta di brani di Eminem che lo ha avvicinato al mondo della scrittura. Si avvicina all’ambiente delle jam e dei freestyle e con altri ragazzi dell’ambiente crea la crew dei Voti bassi/Lirici Artigiani.

Nel 2016 esordisce con il mixtape Mostro della palude: con un brano del disco si aggiudica un contest per emergenti organizzato dalla Bullz Records di Sick Budd, Oscar White e Yazee, entrando successivamente nel roster Bullz.

Dopo una serie di singoli tra cui Vele Nere con Neek the Shine, il 27 aprile 2018 pubblica Silent EP, progetto in collaborazione con Sick Budd. La collaborazione col producer di casa Bullz Records continua anche per i singoli del 2019, tra i quali risaltano Hooligans, Salvami e Senza Cura.

Il 10 gennaio 2020 esce Piano B, album interamente prodotto da Sick Budd che presenta le collaborazioni di Il Profeta, Warez, Massimo Pericolo, Crookers e Dium.



Il 5 novembre 2021 esce il suo ultimo progetto Piove ancora che ha portato il tour nei top club italiani e proseguirà con il prossimo tour estivo.





