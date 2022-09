Verbano Classic Regatta: dal 2 al 4 settembre sul Lago Maggiore

Torna sul Lago Maggiore la Verbano Classic Regatta, la più importante e partecipata regata nazionale in acque interne riservata alle imbarcazioni a vela d’epoca, classiche e tradizionali.

Dal 2 al 4 settembre 2022 si svolgerà la decima edizione, organizzata dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano , in collaborazione con il CVMV, Circolo Velico Medio Verbano e il MIDeC, Museo Internazionale Design Ceramico. Si tratta di un grande evento che divertirà non solo in acqua, ma anche a terra, con iniziative che coinvolgeranno tutti i partecipanti, dal cocktail di benvenuto alla cena equipaggi con concerto di sabato sera.

La Verbano Classic Regatta è un evento patrocinato dalla FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche), AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici), Comune di Laveno Mombello e con il patronato di Regione Lombardia.

Nella serata di sabato 3 settembre alle ore 20,00 è in programma un concerto sul lungolago di Cerro, aperto al pubblico, dei Those, un complesso che propone musiche di cantautori genovesi. Domenica 4 settembre alle ore 12,30 è prevista la cerimonia di premiazione.