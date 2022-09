Piante, fiori, vivai, arte: un Castello coloratissimo

Una mostra-mercato di piante, fiori e vivai. Arte ed artigianato artistico di qualità, prodotti naturali, enogastronomia selezionata. E poi mostre tematiche, laboratori didatti ed intrattenimenti per piccoli e grandi. Infine, visite guidate al Castello.

Si presenta così “Fiori e arte al Castello”, evento previsto sabato 3 e domenica 4 settembre nel cuore di Vigevano. L’ingresso negli spazi del cortile del maniero, in entrambe le giornate dalle 10 alle 20, è libero.

L’evento è promosso dall’associazione culturale-artistica Iperbole, una «libera associazione senza fini di lucro, che nasce per promuovere e sviluppare iniziative in ambito culturale ed artistico sul territorio lombardo e in altre regioni italiane». L’evento a Vigevano ha lo scopo di «aiutare il vero artigianato artistico italiano d’eccellenza». I visitatori troveranno vivaisti e florovivaisti, artigiani del settore artistico e moda, prodotti per il giardinaggio e tante altre curiosità.