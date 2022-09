Tragico dilemma: doppio Verdi in arrivo Rigoletto a Galliate, Aida a Dorno

Non spaventatevi ma per gli appassionati della lirica si appresta un tragico dilemma, quale Verdi vedere la sera di sabato 10 settembre, se Rigoletto a Galliate oppure Aida a Dorno.

Al Castello di Galliate lunedì 29 agosto è stata presentata l’edizione di Opera in Castello, che è partita nel lontano 2011 e si è fermata solo l’anno del Covid. Nella presentazione Elena d’Angelo ha proposto la sua idea alternativa di regia: “Faremo un regia tradizionale” che in effetti con tante baggianate che si vedono in giro è proprio una idea rivoluzionaria... Nell’occasione Simone Tansini, baritono e curatore editoriale, ha presentato i suoi libri su di una lettura diversa associata alla illustrazione con i fumetti della trama d’opera e alcune tavole originali saranno in mostra la sera della rappresentazione. Il cast di Galliate prevede Matteo Falcier (Duca), Lucrezia Drei (Gilda), Ivan Inverardi (Rigoletto) e la direzione di Marco Ambrosini. Biglietti al numero 339.6532673.

La presentazione lunedì al Castello Galliate



A Dorno, in piazza Galassi, quest’anno tocca ad Aida che avrà le scene lussureggianti allestite dalla Corale Vivaldi di Sannazaro, diretta da Gian Marco Moncalieri, in scena vedremo Natas Katai (Aida), Alberto Profeta (Radames), Cristina Melis (Amneris) e Filippo Polinelli (Amonasro). Biglietti ai numeri: 331.2704719 - 333.686 0308.