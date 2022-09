Al Castello di Belgioioso torna "Armonia - Proposte per il benessere"

Sabato 17 e domenica 18 settembre si terrà al Castello di Belgioioso, Pavia, la XVII edizione di Armonia- Proposte per il Benessere insieme alla II edizione di Belgioioso Veg Festival, il nuovo evento dedicato al mondo vegetariano – vegano, ideato con il preciso proposito di avvicinare a questo mondo il pubblico di Armonia, persone sensibili e con molte affinità da condividere: il benessere, le emozioni, le scelte e di conseguenza lo stile di vita.

Obiettivo della manifestazione è di aprire un dialogo tra i due mondi con una visione attenta e direzionata verso una scelta cruelty free e di trasmettere il messaggio a chi non ne ha ancora consapevolezza.



Non solo, il significato della parola Armonia, sarà accostata sia alle discipline olistiche sia all’alimentazione, all’offerta di prodotti e servizi: abbigliamento, cosmesi, cura della persona, editoria, turismo e tempo libero.





Nel cortile interno del Castello, si potrà assistere a mini corsi di cucina, show-cooking e conferenze nelle quali saranno specificate le differenze tra cucina tradizionale e vegana-vegetariana e saranno proposte tantissime idee per arricchire il menù di cibi a base completamente vegetale.



Al primo piano, nel Salone del Ballo, si svolgeranno gli incontri e le presentazioni di approfondimento delle Arti per la Salute tra pubblico, operatori e insegnanti delle più affermate Discipline Olistiche. Nel parco sono previste diverse attività: meditazioni, dimostrazioni di Tai chi, lezioni di Vinyasa Yoga, Mantra Yoga e stages.

Infine, il programma piscina prevede, ogni ora, sessioni in acqua calda delle discipline acquatiche presenti di watsu e oceanic body work.

Info

Orario continuato dalle 10 - 20

Biglietto d’ingresso intero €8 – ridotto 6€