A Gravellona i festeggiamenti per la Madonna di San Zeno

A Gravellona Lomellina tornano i festeggiamenti per la Madonna di San Zeno, organizzati dalla parrocchia. Il servizio cucina e bar sarà aperto sabato, domenica e lunedì a mezzogiorno. Si parte domani (venerdì) con la messa al santuario alle ore 20,30 e la benedizione al cimitero. Sabato pomeriggio santa messa nella chiesa parrocchiale alle ore 17; si prosegue con una serata musicale di piano bar con Adriana.

Domenica i festeggiamenti entrano nel vivo: sono in programma messe al santuario alle ore 9 (anniversari di matrimonio), alle 11, alle 18 e alle 18,30 (benedizione delle macchine), e giochi per i bambini. La serata si chiude con il piano bar di Mauro Starone. Sempre domenica, il motoclub Trolls di Gravellona organizza un motoincontro: ritrovo alle 9 in viale Liberali, giro per le strade lomelline, aperitivo e pranzo. Lunedi, alle ore 16, messa con benedizione degli ammalati e anziani.