Festa patronale a Garlasco: ecco gli appuntamenti

Tutto pronto a Garlasco per la festa patronale organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Si parte questa sera (giovedì) con un concerto, in piazza San Rocco alle ore 21, dal titolo “Napul’è” con i solisti dell’orchestra da camera di Voghera, a cura di Utl. La manifestazione entra nel vivo venerdì con l’appuntamento “Cucine di strada. Beer&Street Food” nell’area verde del palazzetto dello sport, con apertura dalle ore 18 e musica live alle 21 per quattro serate consecutive. Venerdì i The Universum Project, sabato brani dance anni 70-80-90 con tributo agli 883 e Dj set con Alex Toma, domenica concerto dei Divina Band a cura dell’Avis e lunedì si chiude con una serata danzante con l’orchestra Villani a cura della Pro Loco.

Moltissimi gli eventi collaterali. In piazza Cavour verrà allestito il luna park. Nella sala mostre Bonacossa sarà possibile visitare la mostra “Come eravamo... mani nel lavoro”, organizzata dal gruppo Fotocineamatori. Nel fine settimana, dalle 17 a mezzanotte, si terrà l’iniziativa “La via dell’arte” in corso Cavour, con artisti, pittori, scultori e molto altro. Da sabato a lunedì, in piazza San Rocco, rimarranno le bancarelle del mercatino di antiquariato organizzato dal Cav e il banco di beneficenza del Gruppo Vincenziano. Domenica si terrà la tradizionale Fiera d’autunno: le bancarelle saranno allestite in piazza Garibaldi, via Don Gennaro e via Don Balduzzi.