Golosaria tra le bellezze del Monferrato

Si rinnova l'appuntamento con Golosaria Monferrato 2022 si svolgerà in due weekend, sabato 10 e domenica 11 settembre e sabato 17 e domenica 18 settembre, con le consueta formula che vede una location principale per weekend e a corollario un fitto programma di eventi nei paesi e nei castelli del Monferrato. La manifestazione è libera e l'accesso agli eventi è gratuito, eccetto dove segnalato (acquisto calice per degustazione, visite guidate castelli, degustazioni...).



Nel primo weekend il fulcro è il castello di Casale Monferrato, storica sede di Golosaria Monferrato, con gli espositori de ilGolosario, i birrifici artigianali e le cucine di strada. Nel secondo weekend, protagonista Villa Morneto a Vignale Monferrato, nuova location di Barbera&Champagne, con gli Champagne di piccoli vignerons, le cantine spumantistiche italiane e quelle dei produttori del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Enoteca dei Top Hundred e allettanti proposte di street food. Questa edizione coinvolge infatti anche 31 location tra le colline che, in entrambi i fine settimana, si animeranno con eventi e iniziative dedicate, tutte raccontate sul sito golosaria.it

Orari Castello di Casale Monferrato

piazza Castello

sabato 10 | ore 11 - 20 - domenica 11 | ore 10 - 19

sabato dalle 20 alle 23 continuano le cucine di strada e le birre artigianali Orari Villa Morneto - Vignale Monferrato

via Ca' Morneto, 3 - Vignale Monferrato

sabato 17 | ore 12 - 21.30 (ultimo ingresso ore 20.30)

domenica 18 | ore 11 - 21 (ultimo ingresso ore 20)

Ingresso libero | acquisto tasca + calice: € 15

con possibilità di degustare i vini presenti (banco di assaggio e singole cantine)



Golosaria è una grande rassegna itinerante, che mette a sistema un territorio: borghi, castelli e ville si animano per la rassegna con programmi autonomi. E anche le strutture ricettive e ristorative offrono convenzioni e menu speciali per il weekend più goloso dell'anno.

E, sempre a Casale Monferrato, dal 15 settembre non perdetevi la Festa del vino: