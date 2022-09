Cassinetta: un paese unito nella festa patronale

L’appuntamento più atteso e carico di significato per un’intera comunità. Così Cassinetta di Lugagnano accoglie la sua festa patronale, iniziata mercoledì 7 settembre con “storia e poesia” presso la statua di San Carlo restaurata. Venerdì 9 settembre alle 16 partenza della Stracassinetta con ritrovo nel cortile della scuola primaria con partenza dalla gelateria Bela Tusa. Da sabato 10 alle 20 ci sarà l’apertura delle mostre e dal pomeriggio alle 16 sarà invece presente il mercatino nel borgo. Alle ore 21.45, Teatro dei Navigli proporrà lo spettacolo “Reves au fil de L’eau, spettacolo

itinerante di luce e fuoco” della Compagnia francese Akouma.

Lo spettacolo partirà dal Ponte sul Naviglio per giungere in via Pace, dove si chiuderà l’esibizione con una performance di luci e fuoco. Le coreografie di personaggi deliranti e poetici si susseguiranno a ritmo di musica manipolando ombrelli e uccelli di fuoco, pioggia di scintille e bastoncini di fuochi d’artificio fino al finale luminoso e arioso. Uno spettacolo magico ed emozionante (per maggiori informazioni info@teatrodeinavigli.com - 345.6711773).