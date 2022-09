Safety Race, l'edizione “zero” della corsa dedicata alla sensibilizzazione sul tema degli infortuni sul lavoro

Unire la passione per lo sport e per la corsa con un tema importante, di attualità e mai trattato abbastanza: gli infortuni e le morti sul lavoro. Non c’è mai stata prima una manifestazione podistica dedicata alla sensibilizzazione a riguardo. La Safety Race, prima edizione, sarà a Vigevano domenica 2 ottobre, con partenza e arrivo dal nuovo palazzetto dello sport di via Cappuccini alle 9,30.

Il percorso della Safety Race, 10 chilometri, parte e termina al palazzetto dello sport di Vigevano





Il programma

Due percorsi che si snodano in campagna: 10 chilometri di corsa cronometrata con chip elettronico, e una 5 chilometri a passo libero aperta ai neofiti, ai camminatori amatoriali, alle famiglie, a chi porta a spasso il cane. Quest'ultima sarà una “charity run” nel segno dell’amicizia. Il ritorno è previsto per mezzogiorno al palazzetto, dove un “villaggio sicurezza” nella zona esterna presenterà ai podisti, ma soprattutto ai visitatori (attesi in numero ingente), gli stand degli sponsor, delle aziende e degli espositori. Il tema sarà ovviamente quello della sicurezza e del podismo. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo della 10 chilometri, oltre a riconoscimenti per categoria (tipo i gruppi più numerosi e le squadre aziendali).

Il tragitto della Charity run, 5 chilometri, aperta anche ai “meno allenati”

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto interamente all’Anmil, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. La manifestazione infatti vuole sensibilizzare persone e aziende sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla raccolta fondi. Organizza l’Escape Team Vigevano con la collaborazione del Comune, il patrocinio di Anmil e il main sponsor di Jp Salute e Sicurezza, brand di Jp Network nato nel 2021 che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le iscrizioni sono aperte online (www.safetyrace.jpsicurezza.it) e fisicamente presso Jp Network in via Cairoli a Vigevano o alla Ferramenta Erre Elle in corso Garibaldi a Gambolò.