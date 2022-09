Conto alla rovescia per il Luna park

Circa 80 tra giostre e banchi che propongono cibo e bevande. Quello di Vigevano è uno dei luna park più grandi della Lombardia: città più popolose non possono vantare per un mese una densità tale di attrazioni. «Noi arriviamo qui in mezze maniche e andiamo via indossando il giubbotto». Perché da decenni il luna park, ora in piazzale Longo in Brughiera, scandisce la fine dell’estate e l’arrivo del freddo col Beato Matteo. Un mese intero di giostre, che solo un eventuale maltempo potrebbe interrompere per qualche ora.

Il luna park si tiene in piazzale Longo, zona Brughiera

Il programma.



Si comincia da domani, venerdì 16 settembre, e si andrà avanti fino a lunedì 10 ottobre, proprio il giorno del Beato. Poi la carovana andrà via in direzione Abbiategrasso, o Legnano. Si tratta della prima edizione, dal 2019, senza le restrizioni pandemiche. Già nei giorni scorsi giravano nei bar e nei negozi di Vigevano e dei dintorni i coupon con i buoni sconto. O “prendi 2 paghi 1” oppure una riduzione del biglietto. Centomila tagliandi totali.

«Avremmo tranquillamente potuto, visti i rincari che stanno colpendo anche noi e gli ultimi due anni e mezzo difficilissimi - spiega Marco Sforzi, portavoce degli spettacoli viaggianti - alzare i prezzi, e stop. Ma non è giusto: anche le famiglie affrontano i loro problemi, e molte non sarebbero più venute. Crediamo che gli sconti siano la soluzione migliore».

Una precedente edizione del luna park a Vigevano

Quattro novità nel parterre di giostre classiche. Per il Top Spin è la prima volta in assoluto a Vigevano: due bracci motorizzati come la piattaforma da questi sorretta, e la giostra si muove dondolando e girando la piattaforma su sé stessa.

La giostra Top Spin: un'assoluta novità a Vigevano

«Ritornano dopo un po’ di anni - prosegue Sforzi - la giostra Ballerina, la giostra Aerei (una delle più longeve di tutte) e la giostra Break Dance. Le altre rimangono quasi tutte. Torniamo con entusiasmo, Vigevano è una piazza alla quale siamo particolarmente affezionati perché veniamo qui da sempre, noi e i nostri antenati che allestivano gli spettacoli viaggianti».

La giostra Ballerina

La giostra Aerei