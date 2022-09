Le trasformazioni... in festival

Rete Cultura Vigevano, punto di incontro tra le associazioni culturali vigevanesi, ha presentato la sesta edizione del Festival delle Trasformazioni, un percorso di eventi, dibattiti e mostre che quest’anno avrà come focus il tema “Digital & Green – Il futuro dell’oggi”. Un calendario di appuntamenti intenso che prenderà il via venerdì 23 settembre e si concluderà domenica 2 ottobre.

Il FESTIVAL

«Il Festival delle Trasformazioni è nato sei anni fa con l’obiettivo di indagare i tanti cambiamenti (le trasformazioni, appunto) del nostro mondo, sempre più inarrestabili e sfidanti, e di come questi stiano

impattando sulle nostre città, e di conseguenza sulla qualità di vita, sulla nostra economia e sull’ambiente che ci circonda - spiega Michele Linsalata, Presidente di Rete Cultura Vigevano - Punto di forza del nostro Festival è la collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca e, novità di quest’anno per alcuni eventi, con Il Sole24Ore. Il focus della manifestazione è, sin dalla prima edizione, la middle town, i tanti cambiamenti che riguardano le città di provincia, proprio come Vigevano dove è nata la manifestazione: il Festival è un’opportunità di confronto tra accademici, studiosi, rappresentanti di associazioni, scrittori e giornalisti per evidenziare casi di successo, nuovi trend e criticità delle città italiane. Quest’anno abbiamo individuato nella digitalizzazione e nella sostenibilità le parole chiave, cioè i due principali driver della ripartenza e delle trasformazioni cui stiamo assistendo».

PARTNER LA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

Partner del festival sin dalla prima edizione è la Fondazione di Piacenza e Vigevano, presente lunedì con il vicepresidente Luigi Grechi e le consigliere Rossella Buratti, Elena Sisaro e Daniela Boffino. «Siamo molto orgogliosi che il 25 settembre a Vigevano ci sia anche il nostro presidente Roberto Raggi a tenere una conferenza, segno che la Fondazione fa realmente dialogare i due territori». L’appuntamento (domenica 25 alle 10,30, Auditorium San Dionigi) tratterà il tema attualissimo del “Disagio sociale e giovanile nelle città di medie dimensioni”, insieme a Carmen Leccardi, docente di Sociologia della Cultura alla Bicocca, e Stefano Bolognini, assessore alle Politiche

Giovanili della regione Lombardia.

UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI

Ad aprire il festival (scarica QUI il programma completo) sarà, venerdì 23 settembre alle 18 (Auditorium San Dionigi) un focus/confronto tra alcuni dati relativi alla ricerca pubblicata annualmente da Il Sole 24 Ore sulla geografia della qualità della vita e quelli raccolti da una ricerca della Bicocca: saranno utili per capire l’evoluzione della qualità della vita nelle città della provincia italiana. All’incontro parteciperanno Michela Finizio, coordinatrice della ricerca del Sole24Ore, Mario Lucchini, Docente di Sociologia della Bicocca, e Serafini Negrelli, Docente della Bicocca e Direttore Scientifico del Festival.

Il Festival ospiterà poi nomi di spicco dell’imprenditoria, come Dov Moran, inventore della memory stick USB e tra i più importanti leader hi-tech israeliani, che incontrerà le scuole e le categorie produttive il 29 settembre. Inoltre panel dedicati al malessere dell’oggi, con un focus sulla sicurezza

urbana e sul disagio sociale e giovanile (in programma il 24 e il 25 settembre), al futuro, per capire se sostenibilità e transizione urbana porteranno a un nuovo modello città (26 settembre).

Dov Moran, inventore della memory stick USB, sarà tra i relatori del festival

La manifestazione è anche un’opportunità per analizzare il contesto locale attraverso la ricerca sui territori attorno alla metropoli milanese, coordinata da Matteo Colleoni e altri docenti dell’Università Bicocca, nell’incontro “Territori in bilico – Il Vigevanese” (27 settembre). Non mancherà uno sguardo sul futuro con l’avvio di un concorso - “La mia città del futuro” (26 settembre) - dedicato alle scuole secondarie nel quale gli studenti, i cittadini del futuro, delineeranno la loro idea di città.

GLI AUTORI

Non mancheranno autori di libri dedicati al tema (Roberto Bernabò, Paolo Verri, Stefano Bartolini, Gianluca Sgueo, Pierfrancesco Maran, Bruno Geddo, Nicoletta Prandi, Sara Baume), musica, dibattiti e momenti di approfondimento.

Sul prossimo numero de L’informatore (in edicola giovedì 22 settembre) troverete uno speciale di approfondimento del programma.

Per informazioni e aggiornamenti sul calendario della manifestazione: https://wetown.it