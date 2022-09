Al via la terza edizione del Villaggio delle Zucche

L’appuntamento è per sabato 17 settembre con Benvenuti al Villaggio: nel fine settimana di apertura, molte le sorprese e le novità. In programma la pigiatura dell’uva, l’incontro con animali che vivono nel villaggio, trattori d’epoca, laboratori creativi e la presenza dei meravigliosi, morbidissimi alpaca. Grandi e piccini potranno inoltre fare la conoscenza di Mr Pump, mascotte del villaggio e protagonista di un fumetto green, paladino del rispetto per le cose comuni e della salvaguardia della natura.

Tra le novità anche il laboratorio di pittura del sasso nell’ambito del progetto dell’artista svizzera Heidi Aellig, Un sasso per un sorriso. Da Recanati a Pesaro, da Bari a Trieste, da Bergamo a Roma e ora a Pavia: sono ormai un centinaio le piccole e grandi città italiane dove si raccolgono e si dipingono i sassi per lasciarli di nuovo in strada e continuare questo progetto che vuole riportare il sorriso dopo la pandemia e in questo periodo storico difficile. Al villaggio sarà possibile decorare e dipingere i sassi, portarli a casa e disseminarli nel proprio quartiere per regalare sorrisi e dare continuità a questa idea.

Il fine settimana successivo, quello del 24 e 25 settembre, il pubblico farà un salto indietro nel tempo con La Trebbiatura di una volta: trebbiatura del mais, trattori d’epoca e cavalcate sui pony. Tra le attrazioni sempre presenti, poi, trattorini a pedali ed elettrici, pedalò per navigare la Lanca, animali da fattoria, vasca del mais, gonfiabili, il labirinto e il castello del drago. E ancora il toro meccanico, in puro American style, e cornhole e abbatti i barattoli.

Non mancherà, inoltre, per celebrare la protagonista, laboratori di pittura della zucca. Come negli States, ma vicino a noi, un luogo che rivisita la tradizione nordamericana secondo la quale, durante il periodo che precede Halloween, le famiglie americane si recano in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa. Il Villaggio delle Zucche è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia: un luogo sconfinato nel verde di un parco di 35.000 metri quadrati con alberi secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, coniglie e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi.

Grazie alle numerose attrazioni e installazioni tematiche, Il Villaggio delle Zucche è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo. Tra un’attività e l’altra, anche un po’ di shopping al mercatino dei prodotti tipici e quando arriva l’ora di pranzo, invece, l’imbarazzo della scelta tra le proposte del ristorante e dei food corner.

Il Villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose per offrire un po’ di colore e divertimento. In caso di maltempo, si consiglia di munirsi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia.



LE DATE IN PROGRAMMA:



1 e 2 Ottobre 2022 Il Medio Evo e i rapaci

8 e 9 Ottobre 2022 Coloriamoci d’Autunno

15 e 16 Ottobre 2022 Nel regno fantastico della magia

22 e 23 Ottobre 2022 Pecore al pascolo

29, 30, 31 Ottobre e 1 Novembre 2022 Halloween

5 e 6 Novembre 2022 Castagne e vin brulé