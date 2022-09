La Festa del vino e delle tipicità monferrine

Ha preso il via ieri, e prosegue per due weekend la Festa del Vino Monferrato Unesco a Casale Monferrato: 24 produttori di vino, 31 Pro loco con ricette monferine, 4mila posti a sedere: questi i numeri della Festa che andrà avanti anche questa sera, 17 settembre, domani, domenica 18, per tornare ancora il 30 settembre e l'1 e 2 ottobre in Piazza Castello.

Le proposte sono davvero tantissime e buonissime, oltretutto a prezzi contenuti. QUI potete scaricare la lista dei menu lelle Pro Loco presenti alla festa.

C'è anche la battuta di Fassone tra le infinite proposte della festa

SABATO 17 SETTEMBRE

Oggi dalle ore 10 fino a mezzanotte si riprende dunque con le proposte enogastronomiche. Dalle 8 del mattino sarà presente anche “Il Paniere”, mercatino biologico a cura dell’Associazione Il Paniere (in Piazza Mazzini). Dalle 15:00 alle 18:30 Casale città aperta, per conoscere chiese, monumenti e musei cittadini (ingresso libero con orari variabili per ciascun sito da visitare; informazioni su https://www.comune.casale-monferrato.al.it/cca). Dalle ore 23:30 Spettacolo piromusicale: in piazza Castello la grande tradizione dei fuochi d’artificio casalese, arricchita da musica e straordinarie scenografie.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Domenica 18 si riparte con la festa del Vino, alla quale dalle ore 9:00 alle 19:00 si affianca Doc Monferrato – Tipico & Shopping mercatino organizzato da Casale C’è per le vie del centro storico in collaborazione con Botteghe Storiche e Io spendo a Casale. Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30 ancora Casale città aperta. Alle 10 parte MonferVINUM – Enotrekking in Monferrato con ritrovo ore 10.00 a Ottiglio, loc. Cascina Serra dei Monti, all'Azienda Agricola Cascina Allegra. Si tratta del primo di due speciali appuntamenti dedicati al Trekking nel territorio del sito UNESCO “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” promossi dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Si farà una passeggiata tra le vigne, con incontri in cantina con i produttori e degustazioni dei vini monferrini. Info, costi e prenotazioni: mob. 348 2211219 - mail info@ecomuseopietracantoni.it.

Alle 10:30 nel Salone Marescalchi del Castello LA DOC E’ NATA IN MONFERRATO racconti e proiezione video sulla grande storia della Doc “Il Monferrato è il circondario più vitivinicolo del Regno Sabaudo”. Iniziativa a cura del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC.

Alle ore 18:30 in Castello "Bollicine del Monferrato", primo dei tre appuntamenti dedicati alla cultura del vino del Monferrato nelle sue varie sfaccettature, come sceglierlo, come servirlo e cosa abbinare per apprezzarne al meglio le sue caratteristiche. Il Monferrato, terra di vini rossi, negli ultimi anni presenta svariate versioni di vini spumante che possono competere con le analoghe tipologie blasonate. Sarà offerta una degustazione “alla cieca” di tre spumanti del Monferrato e un intruso “illustre” di una zona vocata d’Italia. In abbinamento la “Muletta Valle dei Frati”. Costo: 20 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@vinimonferratocasalese.it. Al termine dell’evento verranno presentati:

I Crù di Enogea – zone e vigneti del Monferrato Casalese

Corso Primo livello AIS Casale

VENERDI' 30 SETTEMBRE

Cucine e concerti in piazza dalle ore 18:00 alle 24:00 con la Festa del Vino del Monferrato Unesco. Dalle ore 22:30 - Antani Project - Concerto live in piazza Castello, band di 7 elementi con sezione fiati della scuderia “star’s garden” che esegue un repertorio variegato e divertente che tocca vari generi musicali (pop ,rock, ska e reggae) con arrangiamenti geniali ed accattivanti.

SABATO 1 OTTOBRE

Cucine e concerti in piazza dalle ore 10:00 alle 24:00 - Festa del Vino del Monferrato Unesco; dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 - I percorsi espositivi al Castello del Monferrato. Dalle ore 22:30 in piazza Castello concerto live della JAM Live shock band che vi accompagnerà in un viaggio nella storia della musica dance, partendo dagli evergreen degli anni ’80 fino alle hit dei giorni nostri, attraverso i brani più famosi,in un dinamico spettacolo di luci e colori… Impossibile non ballare, non cantare, insomma non divertirsi.





DOMENICA 2 OTTOBRE

Cucine in piazza & shopping in piazza dalle ore 10:00 alle 24:00. Dalle ore 9:00 alle 19:00 - Doc Monferrato – Tipico & Shopping, mercatino organizzato dal "Consorzio Casale C’è" per le vie del centro storico in collaborazione con Botteghe Storiche. E dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 tornano i percorsi espositivi al Castello del Monferrato.