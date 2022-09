Elena Tarditi con "Ogni volta ad agosto" al Civico.17

Per il ciclo I nostri autori locali la biblioteca di Mortara presenta il libro di Elena Tarditi di Lomello intitolato Ogni volta in agosto. L'incontro è in calendario per mercoledì 21 settembre alle ore 17.30 al Civico.17. Dialogherà con l'autrice la professoressa Maria Forni. Il romanzo racconta della vita di Cecilia, alla quale nella vita, ogni volta e sempre in agosto, succede qualcosa. Possono essere carezze o schiaffi, dipende...

La storia - che si sviluppa tra Parma, Milano e Udine - comincia proprio con uno schiaffo e man mano che prosegue la protagonista si racconta con il suo carattere impulsivo, solare e anche romantico. Intorno a Cecilia un brillante carosello di personaggi vivaci, severi, misteriosi, affascinanti e indisponenti. Le tre città della narrazione rappresentano le radici del passato, un presente che non è sempre come appare e le opportunità del futuro.