Torna il “Gran mercatino della magia” al parco dei Tre Laghi di Gravellona Lomellina

Una domenica da trascorrere all’aperto, nella magnifica cornice del parco dei Tre Laghi di Gravellona Lomellina, partecipando al “Gran Mercatino della Magia”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale La Corte Fatata, in collaborazione con il Comune, e si terrà dalle ore 10 alle 19. «Fate e maghi – fanno sapere dall’associazione – contornati da eleganti coreografie e da vestiti incantevoli, portano i bambini in luoghi dove solo chi ha ancora un animo innocente riesce a transitare. Ma anche le persone adulte possono re- spirare la magia e l’incanto che la Corte Fatata per sua natura trasmette. Diverse altre associazioni culturali vi aspettano per una giornata di magia, di giochi e di nuove esperienze».

All’interno del parco sarà attivo il servizio bar e ristorazione per tutta la durata dell’evento. Tra le iniziative proposte ai partecipanti si segnala anche lo spettacolo “La Leggenda dell’Autunno”, con due rappresentazioni alle 11,30, e poi al pomeriggio alle 17,30. Il costo per l’ingresso è di 6 euro per il biglietto intero e di 2 euro per i bambini dai 3 ai 14 anni. La manifestazione ha una finalità benefica: parte dei proventi verranno infatti utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore automatico da posizionare al parco dei Tre Laghi; è possibile anche fare una donazione attraverso la piattaforma GoFundMe.