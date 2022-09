Il Macbeth di William Shakespeare domani sera al Martinetti di Garlasco

Prende il via domani sera (sabato) la stagione autunnale del teatro Martinetti di Garlasco, curata dal direttore artistico e regista Fabio Buonocore. Si parte con un grande classico: la Compagnia I Riso e Amaro porterà in scena il Macbeth di William Shakespeare. Una versione che vuole essere «una rivisitazione del capolavoro di Shakespeare leggera, intrigante e moderna» spiega Bonocore. La regia è firmata da Simone Lambra. L'appuntamento è alle ore 21. I biglietti sono in prevendita in biblioteca; platea e palchi 15 euro, ridotto 10 euro. Per info: 0382/801009.

Tra le novità della nuova stagione, c'è anche la possibilità da parte degli spettatori di visitare un'esposizione di opere d'arte. «Sette artisti garlaschesi, tra pittori, scultori e fotografi, abbelliranno il Martinetti con le loro creazioni da ammirare prima, nelle pause e alla fine degli spettacoli – spiega il curatore Buonocore – Al primo appuntamento del 24 settembre ci sarà Armando Mozzato, che esporrà quadri raffiguranti la Città di Garlasco e altro».