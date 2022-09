Cagnoni: dopo oltre due anni, si rialza il sipario

SI APRE CON L'OPERA: SERATA AD INGRESSO GRATUITO OFFERTA DALLA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO



Sarà una mini stagione, ma si riapre in bellezza. Sarà infatti un’opera, e precisamente il Don Giovanni, ad inaugurare la nuova stagione del Teatro Cagnoni di Vigevano, dopo ben due anni e mezzo di stop (prima per covid e poi causa lavori di consolidamento alla volta). «Altri lavori sono in programma tra marzo e ottobre 2023 perchè, a 25 anni dalla sua riapertura, il teatro necessita di interventi a livello impiantistico», ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Vigevano Andrea Sala.

La conferenza stampa di presentazione della nuova stagione 2022/2023 del Cagnoni, tenutasi lunedì sera al ridotto del teatro. Da sinistra: Andrea Raffanini (Orchestra Città di Vigevano), Andrea Sala (assessore alla Cultura), Fiorenzo Grassi (direttore artistico teatro Cagnoni), Andrea Ceffa (Sindaco), Luigi Grechi (vicepresidente Fondazione di Piacenza e Vigevano)

La data da segnare sul calendario è dunque quella di sabato 8 ottobre, quando l’Orchestra Città di Vigevano metterà in scena quel Don Giovanni “ibernato” tre anni fa e che ora finalmente vedrà in scena i vincitori del concorso lirico 2019. L’Orchestra sarà come sempre diretta dal Maestro Andrea Raffanini, la regia di Fabio Bonocore, il corpo di ballo vedrà impegnata Vigevano Emozione Danza A.S.D sulle coreografie di Orietta Boari, e il coro affidato alla corale Maestri Cantori diretti da Andrea Guarino. Una serata ad ingresso libero (previa prenotazione del posto), grazie all’intervento della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha deciso di offrire alla città non solo l’opera, ma anche un incontro pubblico a San Dionigi per celebrare i 30 anni della fondazione delle Fondazioni bancarie. «Sarà di fatto la mia “prima” al Cagnoni come Sindaco - ha commentato Andrea Ceffa - e ci tengo che sia proprio la Fondazione ad aprire, essendo da sempre al fianco del nostro teatro».

SPETTACOLI IN DATA UNICA, NIENTE REPLICHE

«Questi due anni di chiusura ci sono sembrati un’eternità - ha detto Fiorenzo Grassi, direttore artistico del Cagnoni - ora si riparte e con spettacoli di qualità portati in scena da artisti di spicco». Non c’è una suddivisione tra prosa, altri percorsi, arte dei comici, danza e musica. La stagione è unica, con spettacoli in una sola serata (ad eccezione di quello che vede protagonista Silvio Orlando) e senza abbonamenti da sottoscrivere.

BIGLIETTI SUL CIRCUITO VIVATICKET O CON PAGOPA - I POSSESSORI DI VOUCHER AVRANNO LA PRELAZIONE

Si acquistano i singoli biglietti (è allo studio l’opzione di un carnet a consumo), e lo si può fare in due modi: online sul circuito vivaticket, o alla biglietteria del teatro, ma solo con carta di credito o bancomat sul circuito pagoPA (quindi con commissione di 1,50 euro). Niente contanti nè assegni.

I titolari di voucher emessi dal Comune di Vigevano avranno la prelazione sugli spettacoli. Anche in questo caso, fa eccezione lo spettacolo di Silvio Orlando per il quale, essendo recuperato, «occorrerà portare il vecchio biglietto per il cambio».

Gli abbonati della stagione 2019/2020 hanno la possibilità di acquistare in prelazione i biglietti per gli spettacoli (esclusa l'inaugurazione) dal 20 ottobre 2022 mandando una mail a cagnoni@comune.vigevano.pv.it o chiamando il numero 0381 82242; i biglietti saranno poi ritirati presso la biglietteria del teatro. Per gli altri, la prevendita per tutti gli spettacoli inizierà sabato 29 ottobre 2022.

La biglietteria del teatro, salvo nuove indicazioni, sarà aperta con il seguente orario dal 29 ottobre:

dal giovedì al sabato (escluso festivi) dalle 17.00 alle 20.00

nei giorni di spettacolo aprirà 2 ore prima dell’inizio dello stesso

resta comunque a disposizione per qualunque ulteriore informazione all’indirizzo

cagnoni@comune.vigevano.pv.it o al numero 0381 82242.

Per ogni data di spettacolo, è consentito l’acquisto fino a un massimo di:

5 posti in platea

4 posti in palco (solo palchi interi, secondo disponibilità)

5 posti in loggione (se disponibile)

LA STAGIONE

Dopo l’opera, il 9 novembre l’appuntamento è con Fellini, l’omaggio di Teatro Blu per il centenario della nascita del Maestro. Un racconto corale, affollato di personaggi fantastici, come la vita e l’immaginario del grande maestro riminese. Uno spettacolo in cui il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, atmosfere oniriche, immagini multimediali accompagnate dalla musica dal vivo che eseguirà le più belle melodie di Nino Rota. L’universo onirico eppure così carnale, terreno, di Federico Fellini viene raccontato attraverso i personaggi indimenticabili dei suoi film da Gelsomina, monumento di ingenuità e purezza a Zampanò, burbero e spietato con un animo tenero, passando per il matto del paese, i clown, le contadine e i fantasiosi personaggi di Amarcord.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 15.50

Posto Unico Ridotto €. 12.00

Loggione €. 8.00

Il 20 novembre torna l’Orchestra Città di Vigevano con un Concerto Sinfonico che prevede due brani di fama mondiale: il Concerto per Violino e Orchestra di Petr Il’ Cajkovskij (violino Francesca Bonaita) e la Sinfonia n° 7 Op. 92 di Ludwing van Beethowen.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 10.00

Il 22 novembre una compagnia di bravissimi attori - Edoardo Barbone, Enzo Curcurù, Giacomo Ferraù, Ilaria Longo, Giulia Viana - porta in scena un’Antigone (La Notte di Antigone) ispirata alla figura di Ilaria Cucchi. Lucida e profonda riflessione sul conflitto tra la legge privata dell’anima e la legge inamovibile dello stato, «le Antigoni di ogni tempo e di ogni luogo sono donne che si sono battute per aprire la strada ad altre Antigoni. Donne che hanno cercato la verità sfidando il sistema, forse per un senso innato di giustizia, forse per amore di un fratello tanto inafferrabile nella vita, quanto presente nella sua assenza».

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 15.50

Posto Unico Ridotto €. 12.00

Loggione €. 8.00

Doppia data (6 e 7 dicembre) per La vita davanti a sè con riduzione e regia di Silvio Orlando. Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, La vita davanti a sé di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Platea e Palchi Centrali Intero €. 29.00 - Platea e Palchi Centrali Ridotto €. 27.00

Platea e Palchi Laterali Intero €. 26.00 - Platea e Palchi Laterali Ridotto €. 24.00

Loggione €. 11.00

Nel tempo che ci resta - Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà in scena il 15 dicembre. Un cantiere abbandonato a Villagrazia, il luogo dal quale partì Paolo Borsellino per andare incontro alla morte. In questo cantiere un uomo fa rotolare per terra delle arance. Tra le lamiere appaiono quattro figure che il profumo delle arance ha tolto dalle ombre. Si chiedono dove sono, quale è la terra in cui si trovano. Si riconoscono. Sono le anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. L’uomo che ha lanciato le arance si presenta. É Tommaso Buscetta, il pentito di mafia. Le anime delle due coppie e del pentito si raccontano in questo cantiere abbandonato.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 15.50

Posto Unico Ridotto €. 12.00

Loggione €. 8.00

Un testo delicato, coinvolgente, intenso ma anche ironico guida lo spettatore in una storia d’amore improbabile: quella di Ma pure questo è amore (20 dicembre) con Gabriele Genovese e Valeria Perdonò, regia di Simona Migliori. È la storia di due ragazzi fuori posto, di sogni infranti, di scelte sbagliate, di desideri svaniti nella frenesia della quotidianità. Una palestra diventa il set del tempo presente e del ricordo del passato: lui un ragazzo di periferia, di strada, lei, 18 anni, al mattino nella scuola del centro e al pomeriggio sul muretto del quartiere, eternamente in conflitto con se stessa, fuori posto in entrambi i luoghi. Diversi ed affini ad un tempo, inadeguati in un mondo a cui entrambi, per ragioni diverse, non sentono davvero di appartenere. L’attrazione tra loro è forte, ma quando sembra che qualcosa stia nascendo, le loro strade si dividono.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 15.50

Posto Unico Ridotto €. 12.00

Loggione €. 8.00

Terzo appuntamento con l’Orchestra Città di Vigevano, diretta da Andrea Raffanini, è il Gran Varietà di Capodanno (domenica 1° gennaio in pomeridiano, alle 17). Sarà proposto un programma molto vario che spazia dal jazz alle colonne sonore, dai cartoni animati alla musica pop e sinfonica.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 10.00

E poi un duo che è una garanzia, Ale e Franz, il 24 gennaio in Comincium: «Ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere - è la presentazione dello spettacolo - Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Mezza sala. Buio. Comincium! … perché ci siete mancati tanto».

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Platea e Palchi Centrali Intero €. 29.00 - Platea e Palchi Centrali Ridotto €. 27.00

Platea e Palchi Laterali Intero €. 26.00 - Platea e Palchi Laterali Ridotto €. 24.00

Loggione €. 11.00

Non poteva mancare un classico di Pirandello, e così il 7 febbraio un cast d’eccezione formato da Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato porta in scena Così è (se vi pare), regia di Geppy Gleijeses. L’idea dell’allestimento nasce da una strepitosa intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello: il cannocchiale rovesciato. Geppy Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi assolutamente tridimensionali, donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri, che altro non sono che i personaggi della commedia, i quali inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste. All’ingresso della Signora Frola, quegli esserini li rivedremo in dimensioni normali. Piccoli uomini che riprendono le loro reali fattezze di fronte alla grandezza del dolore e dell’amore di una madre.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Platea e Palchi Centrali Intero €. 29.00 - Platea e Palchi Centrali Ridotto €. 27.00

Platea e Palchi Laterali Intero €. 26.00 - Platea e Palchi Laterali Ridotto €. 24.00

Loggione €. 11.00



Il 23 febbraio un altro spettacolo recuperato, quello di Les Nuits Barbares con la Compagnie Hervé Koubi. Un lavoro definito dalla stampa internazionale «spettacolare, sublime, e superlativo». «Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde» è un’opera dedicata al tema dell'origine della cultura mediterranea. Con questo spettacolo, il coreografo franco-algerino Hervé Koubi ha concepito un gioiello che unisce la potenza ipnotica della parata da guerra e la precisione di un balletto classico e affronta la paura ancestrale del barbaro, portando agli occhi del pubblico ciò che di più affascinante c’è nell’incontro fra culture e religioni.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Posto Unico Intero €. 26.00

Posto Unico Ridotto €. 21.00

Loggione €. 10.00

Per la prima volta a Vigevano, Sergio Castellitto sarà Zorro - Un eremita sul marciapiede (9 marzo), testo di Margaret Mazzantini. Castellitto è un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada e nel mentre riflette sul significato della vita. Un uomo ai margini della società capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali”. Capace di restituire attraverso una sorta di “filosofare” allegro e indefesso il “sale della vita”, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. Uno spettacolo tragicomico ed emozionante.

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Platea e Palchi Centrali Intero €. 29.00 - Platea e Palchi Centrali Ridotto €. 27.00

Platea e Palchi Laterali Intero €. 26.00 - Platea e Palchi Laterali Ridotto €. 24.00

Loggione €. 11.00



È un ritorno invece quello di Michele Placido che, il 24 marzo, sarà Don Marzio ne La bottega del caffè di Carlo Goldoni, per la regia di Paolo Valerio. L’attore è affiancato da Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos. Una commedia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Vi appartengono Eugenio un giovane mercante vittima della dipendenza dal gioco, e la sua giovane sposa che tenta di riportarlo sula retta via allontanandolo dalla casa da gioco del cinico Pandolfo. Anche il nobile Flaminio sperpera i propri beni, contrastato dalla moglie Placida, mentre la ballerina Lisaura ignara di questo legame, spera di cambiar vita accanto a lui…

BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita):

Platea e Palchi Centrali Intero €. 29.00 - Platea e Palchi Centrali Ridotto €. 27.00

Platea e Palchi Laterali Intero €. 26.00 - Platea e Palchi Laterali Ridotto €. 24.00

Loggione €. 11.00



ARTE DEI COMICI, UNA IMPORTANTE INFORMAZIONE

Non essendo in cartellone la consueta rassegna Arte dei Comici, come già avvenuto per altri eventi organizzati da Promoter PV in estate, anche per lo spettacolo di e con Giovanni Vernia previsto il 2 ottobre al Teatro Fraschini di Pavia è possibile utilizzare i voucher Vivaticket emessi per conto della stessa società organizzatrice (PromoterPV appunto) nel periodo di chiusura Teatro Cagnoni per covid. Per cambiare i voucher con nuovi biglietti è indispensabile collegarsi al sito di Vivaticket nella pagina dedicata.