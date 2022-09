A Gambolò lo sport protagonista per tre giorni con giochi, simulazioni e tornei

Una tre giorni di attività sportive e giochi all’aperto, nell’area attrezzata di piazza colonnello Bellazzi, a Gambolò. È in programma per questo fine settimane la “Festa dello sport”, manifestazione che ritorna dopo i due anni di stop forzato a causa della pandemia; l’evento è organizzata dal Comune, in collaborazione con diverse realtà associative locali, tra cui la Pro Loco, e le società sportive del territorio.

«Si parte venerdì – hanno spiegato la vicesindaca Anna Preceruti e l’assessore allo sport Riccardo Magnani – dalle ore 16 a mezzanotte, mentre sabato e domenica le attività si alterneranno per tutto il giorno fino a tarda sera, dalle 9 alle 24. Ci saranno tornei, partite, simulazioni e varie animazioni. Saranno presenti anche associazioni che si occupano di sport e disabilità, una sezione di tiro con l’arco per diversamente abili, e un gruppo di arcieri vincitori dei campionati italiani. I partecipanti avranno la possibilità di pranzare e cenare in loco. Venerdì ci sarà una pizzata, sabato e domenica si potrà mangiare ai punti ristoro a cura degli esercenti di Gambolò».

Sono inoltre previste esibizioni delle scuole di danza e twirling, tornei e partite di calcio, pallavolo, volley in carrozzina. Domenica è in calendario un torneo di scacchi. Durante la manifestazione si potrà passeggiare tra i vari stand dedicati ai giochi di strategia; verrà disputata una gara di mini4Wd (modellini di piccole auto da corsa), con dimostrazioni di soft air.