Anche Mede celebra il vino: stand da tutto il Nord Italia

La Festa del Vino è anche in Lomellina. Nonostante la concorrenza ingombrante del secondo e ultimo weekend a Casale Monferrato, in contemporanea, sabato anche a Mede sarà “Di Vino”. Stand di degustazioni con tanto di pigiatura coi piedi dell’uva nei tini, come si faceva in passato. L’epicentro sarà in piazza Costituzione, presso la stazione ferroviaria, dove ha sede operativa la Pro Loco. Organizzano loro, insieme all’associazione Amici della Biblioteca e al Comune.

Si aprono i battenti alle 10 del mattino, anche se sarà dalle 11,30 che gli stand del vino provenienti dal Nord Italia e quelli enogastronomici inizieranno a servire i visitatori. Si pranza e si cena a self service (non è “street food” vero e proprio, perché qui il proprio menù ce lo si costruisce tra i vari punti ristoro) con prodotti culinari locali, prima del complesso Le Cinture di Insicurezza che propone lo spettacolo musicale e comico “The Fantocci show”. Per questo giovane quartetto sarà la prima volta a Mede. Durante tutta la giornata sarà possibile divertirsi con vecchi giochi di una volta della tradizione lomellina, pigiare l’uva nelle botti e gustare del buon vino da tutto il Nord Italia a 2 euro al calice. Obiettivamente, un prezzo irrisorio.

«Nonostante Casale, causa elezioni – è la spiegazione degli organizzatori – abbia posticipato la sua seconda settimana di festa, mentre noi stavamo già organizzando la nostra contattando i produttori. Abbiamo comunque deciso, dopo una lunga riflessione, di dare fiducia alla nostra città e mantenere questo appuntamento per portare a Mede un’altra serata di festa dopo la fortunata prima edizione dello scorso anno. Non si sarebbe potuta spostare nelle prossime settimane, nel 2023 troveremo una data che non si accavalli con niente».