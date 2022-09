Oriente e scavi archeologici: sabato conferenza al Museo di Gambolò

“L’Oriente non è stato mai così vicino” è il secondo incontro, in programma sabato sera alle 21,15, del ciclo di conferenze organizzato dall’associazione Archeologica Lomellina di Gambolò all’interno del Museo in Castello. Ospite della serata la professoressa Agnese Vacca, dell’Università degli Studi di Milano, che parlerà delle attività nel vicino Oriente. L’Ateneo, infatti, conduce dal 2018 scavi archeologici e attività di ricerca indagando l’occupazione plurimillenaria dei siti di Kültepe/Kanesh, in Turchia, e di Tell Helawa-Aliawa in Mesopotamia settentrionale, regione del Kurdistan iracheno.

Il sito di Kültepe in Turchia

«Sfoglieremo gli strati archeologici, ricostruendone la storia attraverso le più moderne tecniche di indagine – riferisce il dottor Stefano Tomiato, direttore del Museo Archeologico di Gambolò – Ci soffermeremo sulla nascita delle prime città della storia e delle più antiche forme di amministrazione centralizzata nel nord della Mesopotamia; esploreremo la formazione dei “primi stati ed imperi” in Anatolia e Mesopotamia; seguiremo, infine, le tappe dei mercanti assiri dall’Alto Tigri fin nel cuore della Cappadocia attraverso le sensazionali scoperte di Kültepe/Kanesh i cui scavi hanno restituito decine di migliaia di tavolette cuneiformi, testimonianza dei fiorenti scambi tra Assiria e Anatolia».