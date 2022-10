Al Villaggio delle Zucche un viaggio indietro nel tempo: protagonisti il MedioEvo e i rapaci

Terzo fine settimana al Villaggio delle Zucche di PuraVida Farm di San Martino Siccomario (Pv): protagonisti l’1 e il 2 Ottobre cavalieri, dame, armature per un viaggio indietro nel tempo, dal 2022 a ritroso nel Medio Evo.

Il parco di Pura Vida Farm si trasformerà in un borgo medievale animato da figuranti in costume: verrà allestito anche un campo medievale, ci saranno giochi con animazione, spettacoli e sfilate, dimostrazioni dei combattimenti come ai tempi di Re Artù, di Robin Hood, Lady Marian, Ginevra e Lancillotto. Ma non ci saranno solo cavalieri in armature scintillanti e dame dai lunghi vestiti di velluto: protagonisti del primo fine settimana di Ottobre al Villaggio delle Zucche i rapaci: grandi e piccini potranno ammirare questi affascinanti volatili in una esposizione di esemplari diurni e notturni ed assistere a prove di volo e al mitico battesimo del guanto.

In programma inoltre due laboratori didattico-creativi per artisti e contadini in erba: i più piccoli potranno imparare come si coltiva un orto e come, in vista di Halloween, decorare una zucca.



Gli States a mezz’ora d’auto di Milano: questo in sintesi il poliedrico Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario: un luogo che riprende una suggestiva tradizione nordamericana secondo la quale, durante il periodo che precede Halloween, le famiglie americane si recano in giganteschi campi pieni di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da decorare o intagliare per abbellire l’ingresso o qualche angolo di casa.

Quello di Pura Vida Farm è il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia: un luogo immerso nel verde, 35.000 metri quadrati con alberi secolari, una fattoria didattica con pony, caprette, conigli e galline, animazione, giochi, golosità nei punti e laboratori didattici e creativi. Tra le attrazioni sempre presenti il magico labirinto di paglia, la vasca del mais, il pony e l’asinello, l'area fattoria, il circuito per i trattorini a pedali e quelli elettrici, il toro meccanico, cornhole e abbatti-barattoli. Nel parco un laghetto da navigare a bordo di pedalò per una gita formato famiglia.

Il Villaggio rimarrà aperto anche nelle giornate piovose per offrire un po’ di colore e divertimento: in caso di maltempo, si consiglia di munirsi di stivali da pioggia, impermeabile o giacca a vento e ombrello per tutta la famiglia.

Biglietti al link https://www.eventipavia.it/puravidafarm/villaggio-delle-zucche/