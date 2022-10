È un adattamento originale da un’opera di Mark Twain (“Eve’s Diary”, pubblicato nel 1905) lo spettacolo, firmato dal regista Corrado Gambi, che andrà in scena sabato 5 novembre (la data, inizialmente fissata per sabato 1° ottobre, è stata rinviata causa Covid), alle ore 21, al teatro polifunzionale di Cilavegna: “Il diario segreto di Adamo ed Eva”, a cura dell’associazione culturale “Il Mosaico”, proposto lo scorso anno al teatro Moderno di Vigevano. «Il pretesto è una cena tra dodici persone – spiega il regista Gambi – Gli attori saranno seduti a quattro diversi tavoli, e mangeranno per davvero. Ogni tavolo agirà per conto proprio, poi in realtà pian piano tutto si legherà». L’ingresso è libero.