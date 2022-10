Per la festa di San Francesco vespro d’organo con Riccardo Brugola

In occasione della festa di S. Francesco, domenica pomeriggio alle ore 16 si terrà un vespro d'organo presso la chiesa omonima, a Vigevano. Alla consolle dell'organo Lingiardi del 1860 siederà il giovane organista Riccardo Brugola, allievo del M° Maria Cecilia Farina.

Riccardo Brugola, in arte "Richardus Cochlearius", è organista, cembalista e compositore; si dedica principalmente allo studio e alla ricerca della musica rinascimentale e barocca. È organista titolare presso la Basilica di Santa Maria presso San Satiro a Milano, dove svolge regolare servizio. Oltre a queste attività si occupa dello studio della teoria musicale del Rinascimento, della pratica dell'insegnamento del partimento, della composizione e dell'improvvisazione di quest'epoca storica. Recentemente ha aperto diversi canali online (su Youtube e Patreon), dove crea contenuti per la diffusione della ricerca su tale periodo.

Tra i principali, è presente il primo corso di solmisazione al mondo, rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a leggere la musica attraverso il sistema esacordale, come nel Rinascimento, e la serie "Improvisation Elements" con brevi e semplici esercizi per praticare la solmisazione. Dal sito https://richarduscochlearius.com si può accedere a tutte le attività.

I brani scelti per il vespro, non tutti scritti prettamente per l'organo, richiamano fortemente la vita di San Francesco: il corale "Wie schön leuchtet der Morgenstern" [come bella splende la stella del mattino] di Buxtehude, "la poule" e "le rappel des oiseaux" di Rameau, il "Capriccio sopra il chucho" di Frescobaldi, hanno infatti riferimento con il creato e il cantico francescano "laudato sii mi Signore". Altri, più severi, con il tema del sacro. Un'occasione, dunque, per immergersi con la musica nella vita di S. Francesco e nella sua visione dell'infinito. Ingresso libero.