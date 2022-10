Quando re Carlo V era a Vigevano: sfilate, abiti, conferenze e danze

LA MOSTRA

Abiti e gioielli in voga nell’epoca rinascimentale. Prosegue “1533 - Carlo V a Vigevano, la moda e le danze”, la mostra organizzata dall’associazione Quattro Passi nella Storia e dal gruppo di danza storica Il Biancofiore. L’allestimento si trova nella sala Leonardiana del Castello di Vigevano, visitabile ogni giorno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

LE CONFERENZE

Due conferenze, domenica 2 ottobre, chiudono l’evento. Saranno a palazzo Merula (via Merula). “Dalle cronache la storia di Vigevano del ‘500”, sarà alle 15, tenuta da Pier Luigi Muggiati, direttore dell’archivio storico di Vigevano. Seguirà “La danza di corte tra ’500 e ’600” con Alessandro Pontremoli, docente del Dams dell’Università di Torino e autore di vari libri sulla danza antica e moderna.

IL PREMIO

Il Biancofiore presieduto da Antonio Antignani annuncia di essersi classificato primo nella categoria arte e spettacolo, dell’ambito “Premio Italia Medievale”. Lo hanno saputo proprio durante l’evento in Leonardiana, che ha registrato almeno 800 presenze nel primo fine settimana. La premiazione per Il Biancofiore avverrà sabato 26 novembre alle 17, presso il museo WOW Spazio Fumetto, in viale Campania 12 a Milano.